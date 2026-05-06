Зальёт и продует: что готовит погода жителям Калининградской области в среду

В среду, 6 мая, регион окажется под влиянием циклона — синоптики предупреждают о сильных осадках, порывистом ветре и вероятности гроз. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура в Калининграде и на большей части области составит +7…+10 °C, на востоке потеплеет до +11…+13 °C. По прогнозу, пройдут локальные дожди, местами сильные.

Днём на побережье и западе региона будет +7…+11 °C, в Калининграде и центре — около +9…+13 °C, на востоке — до +15 °C, местами у границы — до +18 °C. Ожидаются умеренные и сильные осадки: на западе и в городе — преимущественно затяжные, на востоке — кратковременные, с высокой вероятностью гроз.

Вечером температура составит +8…+12 °C, на юго-востоке — до +15 °C. Прогнозируется облачная погода с дождями различной интенсивности. Грозы возможны практически по всей области, кроме побережья, где шанс ниже.

Ветер днём будет северо-восточным, умеренным и порывистым — до 11–13 м/с. На побережье порывы усилятся до 15 м/с, местами — до 18 м/с. Атмосферное давление снизится с 756 до 752 мм рт. ст.