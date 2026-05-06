«Маяки Победы»: 9 мая в Донском зажгут новую традицию

Проект, победивший в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, нацелен на превращение старейшего маяка области «Таран», которому в 2026 году исполняется 180 лет, в символ исторической памяти и творческой энергии. Для жителей Донского маяк давно стал не просто архитектурным ориентиром, а подлинным «местом силы» и частью личной и коллективной биографии. Как отмечают авторы проекта, получение гранта — это огромная ответственность и возможность сделать свет маяка символом надежды, стойкости и преемственности поколений, который озарит весь регион в год его 80-летия.

За три месяца команда проекта провела значительную работу. Состоялись встречи рабочей группы, на которых детализировали график, формировали подгруппы и готовили акцию «Маяки Победы». Для школьников организованы экскурсии в школьном музее, где краевед Александр Ялынич знакомит ребят с историей маяка «Таран». Воспитанники детского сада «Маячок» создали символические маячки. Медиакоманда «Свет Маяка» подготовила видеоролик. Состоялись интервью с ветеранами труда и бывшими работниками маяка. 16 апреля прошёл первый художественный пленэр: учащиеся Детской школы искусств им. А. Т. Гречанинова г. Светлогорска под руководством директора Людмилы Юрьевны Жигуновой работали с натурой, запечатлевая маяк. Изюминкой стал мастер-класс художника Евгении Олеговны Ловцовой. Все работы войдут в будущие экспозиции. Проведены многочисленные мастер-классы по росписи маяков с ребятами Донской, Светлогорской, Приморьевской и Янтарной школ.

Главное событие состоится 9 мая 2026 года. В этот день в посёлке Донское на центральной площади пройдёт акция «Маяки Победы». Будет открыта новая торжественная традиция — зажжение маяка как символа памяти, света и преемственности поколений.

Гостей ждёт насыщенная программа: торжественное символическое зажжение маяка, возложение цветов, праздничный концерт. В концертной программе — выступление духового оркестра Детской школы искусств г. Черняховска под управлением дирижёра Аркадия Фельдмана с военными песнями, популярными мелодиями и ретрошлягерами военных лет, а также выступление солиста Калининградского музыкального театра Сергея Юрьевича Сельдикова с участием хора 6-го кадетского класса имени А. А. Степанова. Финал концерта — общее исполнение песни «День Победы».

Для гостей также будут организованы мастер-классы по росписи маяков, фотовыставка «Посёлок Донское и его маяк», презентация музейных экспонатов и традиционная солдатская каша.

Начало мероприятия: 12:00

9 мая 2026 года,

п. Донское, Центральная площадь

К участию приглашаются все жители и гости посёлка. Эстафету памяти в дальнейшем примут Калининград, Янтарный и Светлогорск.

Проект «Маяк — хранитель традиций» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности — на сайте фондкультурныхинициатив.рф.