Сила, единство и воля: как прошёл региональный традиционный турнир по борьбе в Калининграде

Турнир, ежегодно организуемый Федерацией спортивной борьбы Калининградской области, уже шестой год подряд находит мощную опору в лице генерального партнёра — застройщика ГК «Акфен». В 2026 году соревнования вышли на новый уровень: под эгидой регионального Министерства спорта на ковёр вышли не только российские атлеты, но и команда из братской Республики Беларусь, придав турниру международный статус.

Для компании «Акфен» поддержка турнира по спортивной борьбе — это не разовая спонсорская помощь, а выверенная системная стратегия. Ярким примером этой работы стало создание в регионе школы греко-римской борьбы. Здесь дети занимаются бесплатно, закаляя характер и дисциплину под руководством опытных тренеров.

По инициативе руководства ГК «Акфен» почётными зрителями соревнований стали воспитанники детских домов области.

«Для многих ребят это первое знакомство с большим спортом. Мы взяли на себя все вопросы: от трансфера и питания до памятных подарков. Главная цель — дать им яркие впечатления и показать, что упорный труд ведёт к большим победам», — отмечают в компании.

Уровень мероприятия подчеркнуло присутствие почётных гостей, в числе которых были:

Наталья Ищенко — министр спорта Калининградской области; Олег Аминов — глава городского округа «Калининград»; Евгений Абарюс — депутат Законодательного собрания; Кирилл Сутыка — председатель совета «Движения первых».

Также поддержать спортсменов пришли выдающиеся ветераны спорта, общественные деятели и представители попечительского совета федерации.

Победу одержали команды из Калининграда.