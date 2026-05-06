Сила, единство и воля: как прошёл региональный традиционный турнир по борьбе в Калининграде

2 мая Калининградская область стала центром спортивного притяжения. В регионе состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе, посвящённый памяти героев Александра и Зои Космодемьянских, приуроченный к 80-летию образования Калининградской области на призы ГК «Акфен». В этом году масштабные соревнования не только отметили свой 21-й день рождения, но и стали важной частью празднования 80-летия образования области.
Турнир, ежегодно организуемый Федерацией спортивной борьбы Калининградской области, уже шестой год подряд находит мощную опору в лице генерального партнёра — застройщика ГК «Акфен». В 2026 году соревнования вышли на новый уровень: под эгидой регионального Министерства спорта на ковёр вышли не только российские атлеты, но и команда из братской Республики Беларусь, придав турниру международный статус.
Для компании «Акфен» поддержка турнира по спортивной борьбе — это не разовая спонсорская помощь, а выверенная системная стратегия. Ярким примером этой работы стало создание в регионе школы греко-римской борьбы. Здесь дети занимаются бесплатно, закаляя характер и дисциплину под руководством опытных тренеров.
По инициативе руководства ГК «Акфен» почётными зрителями соревнований стали воспитанники детских домов области.
«Для многих ребят это первое знакомство с большим спортом. Мы взяли на себя все вопросы: от трансфера и питания до памятных подарков. Главная цель — дать им яркие впечатления и показать, что упорный труд ведёт к большим победам», — отмечают в компании.
Уровень мероприятия подчеркнуло присутствие почётных гостей, в числе которых были:
- Наталья Ищенко — министр спорта Калининградской области;
- Олег Аминов — глава городского округа «Калининград»;
- Евгений Абарюс — депутат Законодательного собрания;
- Кирилл Сутыка — председатель совета «Движения первых».
Также поддержать спортсменов пришли выдающиеся ветераны спорта, общественные деятели и представители попечительского совета федерации.
Победу одержали команды из Калининграда.
Кульминацией праздника стала церемония награждения. Личные поздравления, заслуженные награды победителям вручили те, кто стоит у истоков развития этого вида спорта в регионе: основатель компании «Акфен» Зейрали Мусаддинович Байтаров, директор компании Ибрагим Зейралиевич Байтаров и вице-президент Федерации спортивной борьбы области Мавлуд Мусаддинович Байтаров.
Инвестируя в доступную спортивную инфраструктуру и поддерживая подобные инициативы, «Акфен» продолжает вносить фундаментальный вклад в воспитание здорового, сильного и целеустремлённого поколения калининградцев.