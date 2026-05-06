Отпразднуйте День Победы в парке аттракционов «Юность»

9 мая, начало в 13:00, вход свободный.
В честь Великой Победы парк аттракционов «Юность» приглашает всех жителей и гостей города на мероприятие, посвящённое памяти героев и празднованию 81-летия Победы.
В программе мероприятия:
- Живое исполнение легендарных композиций, которые объединяют поколения.
- Выступления творческих коллективов, посвящённые мужеству и стойкости советского народа.
- Выставка оружия от ВИК «Прорыв»: уникальная возможность увидеть исторические экспонаты и узнать больше о военной технике.
- Солдатская каша.
- Увлекательные активности для детей и взрослых.
Ждём вас 9 мая в 13:00 в парке аттракционов «Юность».
Калининград, ул. Тельмана, 3