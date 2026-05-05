11 друзей Контрафактоушена: на рынках Калининграда почти дюжина предпринимателей торговала продуктами сомнительного качества

На Центральном рынке Калининграда и на рынке «Сельма» специалисты Россельхознадзора выявили 11 торговых точек, где торговали продуктами неизвестного происхождения. Один из предпринимателей зарабатывал на санкционке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа во вторник, 5 мая.

«В частности, нарушения выявлены у Кадиржанова У. Л., Галстян З. А., Алиевой С. М., ИП Фомченко Д. О., ИП Шарашидзе Э. А., ИП Щуцкой Н. П., ИП Фазилова О. К., ИП Салохи Е. Ю., ИП Карпова Е. А. Кроме того, ИП Коровниченко И. Р. осуществляет реализацию подконтрольной продукции импортного производства, запрещённой к ввозу на территорию РФ, то есть продукции неизвестного происхождения», — говорится в отчёте Россельхознадзора.

Физические лица и индивидуальные предприниматели продавали мясные, рыбные изделия, «молочку» и продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Специалисты ведомства отметили, что нарушение прослеживаемости продукции, отсутствие подтверждения её биологической безопасности несёт риски для здоровья потребителей. Дальше деятельностью торговцев контрафактом займутся полиция и налоговики.