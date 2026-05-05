На радость перидромофилам: в Калининграде выпустили транспортные карты с символикой Российско-Китайских игр

В Калининграде выпустили транспортные карты с символикой Российско-Китайских игр, ещё одну партию посвятили 80-летию Калининградской области. Крупный международный спортивный турнир стартует в регионе 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Это уже давно стало хорошей традицией, но каждое значимое событие в жизни города наши коллеги из МКУ «ЦОДИПП» (Центр организации движения и пассажирских перевозок) стараются зафиксировать в дизайне транспортных карт. Знаем, что в городе есть коллекционеры транспортных карт. У этого хобби даже есть своё официальное название — перидромофилия», — отметили в мэрии.