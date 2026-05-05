В Калининграде ул. Артиллерийская осталась без света и воды (обновлено)

В Калининграде жильцы нескольких домов на ул. Артиллерийской осталась без света и воды. Об этом горожане сообщили «Клопс» во вторник, 5 мая.

Энергетики уже определили причину неисправности и в настоящее время восстанавливают линию электропередачи. Об этом редакции рассказали в пресс-службе компании «Россети Янтарь».

«Энергетики восстанавливают электроснабжение улицы Артиллерийской в Калининграде после отключения кабельной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам», — уточнили в организации.

Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно узнать всю информацию о плановых или аварийных отключениях: 8 800 220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Обновлено в 20:15

Как уточнили в пресс-службе «Россети Янтарь», энергетики утсранили неисправность, все потребители получают электроэнергию в полном объёме.