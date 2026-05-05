Власти назвали 31 адрес в Калининграде, где будут продавать легальный бочковой квас (список)

До 1 сентября бочковой квас в Калининграде будут продавать в 31 точке, которые согласовала городская администрация. Список адресов в телеграм-канале мэрии опубликовали во вторник, 5 мая.

Квас из кегов и ролл-баров можно будет купить по следующим адресам:

  1. улица Барнаульская, 2;
  2. проспект Ленинский (Краснооктябрьская);
  3. улица Горького («Акрополь»);
  4. улица Багратиона (Серпуховская);
  5. улица Черняховского (Пролетарская);
  6. проспект Ленинский («Плаза»);
  7. улица Мариупольская («Виктория»);
  8. улица Емельянова (Борисово);
  9. улица Шевцовой («Виктория»);
  10. проспект Советский («Гермес»);
  11. улица Невского, 137Б;
  12. улица Леонова (Фестивальная аллея);
  13. улица Алданская, 10;
  14. улица Озерова (Горького);
  15. улица Киевская, 50;
  16. улица Багратиона («Рембыттехника»);
  17. улица Коммунистическая (П. Морозова);
  18. улица Менделеева (пр-кт Победы);
  19. улица Батальная (пер. Батальный);
  20. улица Куйбышева, 91А;
  21. улица Фрунзе («Александра и К»);
  22. улица Горького (Зелёная);
  23. проспект Советский, 202;
  24. проспект Мира (напротив парка);
  25. улица К. Маркса (Пацаева);
  26. улица Красносельская, 28;
  27. улица Батальная, 75;
  28. улица Дзержинского (З. Космодемьянской);
  29. улица Гайдара («Виктория»);
  30. улица Согласия («Виктория»);
  31. проспект Ленинский (ТРЦ «Европа»).

В Калининграде искали предпринимателей, желающих продавать мороженое и квас у трёх озёр в разгар сезона. Заявки принимали до 4 мая.

