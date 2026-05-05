«Раз — и отрубили»: калининградские бизнесмены рассказали, как на их работе сказалась блокировка мессенджеров

В Калининградской области бизнес сталкивается с трудностями после блокировки популярных мессенджеров, которые предприниматели использовали для своей деятельности. Об этом шла речь на круглом столе в медиахолдинге «Западная пресса», посвящённом проблемам калининградской экономики в 2026 году.

«Очень активно использовали мессенджеры в управлении внутри предприятия и общении с клиентами, — отметил индивидуальный предприниматель Игорь Кастусик. — Крупный бизнес мог позволить себе дорогие программы. Малый бизнес занимался с помощью мессенджеров, и их запретили. Раз просто — и отрубили. А Макс не позволяет делать то же самое. И значит, малый бизнес опять страдает, именно с этого года».

Кастусика поддержала руководитель агентства «Финпро Консалтинг» Лианна Азарян: «Мы работаем с предпринимателями по всей России. Что касается телеграм-каналов, особенно с учётом использования VPN, аудитория сейчас очень небольшая. У нас, например, тоже довольно много таких случаев. При этом перенос в Максе работает очень-очень плохо, создаются дополнительные трудности. И те жалобы от предпринимательского сообщества, которые мы видим, в основном связаны с тем, что у кого-то это работает, а у кого-то — нет».