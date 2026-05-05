Первый троллейбус, историческая пожарная машина и буфет: что показывают на новой выставке во «Фридландских воротах»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В калининградском музее «Фридландские ворота» открыли выставку «Они были первыми», посвящённую 80-летию области. Одним из первых экспозицию осмотрел корреспондент «Клопс».

Здесь представлены архивные фотографии, документы, приборы, техника и предметы, связанные с историей более 50 организаций. Среди них — Калининградская областная клиническая больница, хлебопекарные предприятия, строительный завод, торговый порт, отделение Института океанологии имени Ширшова РАН и другие.

На выставке можно увидеть типичный советский буфет с газировкой, бутербродами, томатным и берёзовым соком. На территории также разместили историческую пожарную машину и старенький троллейбус «Тролза». По музейному пространству то и дело проходили «первые переселенцы» — артисты с чемоданами и в одежде послевоенного времени.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова назвала выставку знаковым событием и напомнила, что история региона — это не только военная победа, но и трудовой подвиг советских людей.

«Мы должны говорить об этом. Мы должны рассказывать, как был завоёван наш город и сколько сил потратили наши земляки для того, чтобы мы здесь жили», — подчеркнула Дятлова.

Глава администрации призвала калининградцев делиться семейными архивами. По её словам, выставка не завершает работу над темой, а только начинает её. Фотографии можно принести в музей.

Министр по культуре и туризму области Андрей Ермак отметил, что экспозиция в первую очередь важна для самих калининградцев, а не туристов: «Мы всегда отмечаем героев Великой Отечественной войны, но часто без нашего внимания остаются те люди, которые в первые дни уже мирной жизни создавали здесь всё то, чем мы сейчас до сих пор пользуемся».

Выставка «Они были первыми» будет работать до ноября. Посетить её можно бесплатно. Ко Дню города музей планирует открыть ещё одну экспозицию, посвящённую 80-летию Калининградской области.