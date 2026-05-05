«Спокойно работать не дают те, кто уходит в тень»: калининградский бизнес страдает от недобросовестной конкуренции

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области стабильной работе бизнеса в целом и обрабатывающей промышленности мешает среди прочего недобросовестная конкуренция со стороны тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Об этом заявил генеральный директор типографии «Янтарный оттиск» Сергей Слющенков на круглом столе в медиахолдинге «Западная пресса», посвящённом проблемам калининградской экономики из-за налоговых изменений.

«С точки зрения промышленности, перерабатывающего сектора, к которому мы относимся, ситуация достаточно сложная, — отметил он. — Я для себя прикинул плюсы и минусы. Плюсов получилось три, а минусов порядка 13-15. Мы около 20 лет работаем полностью «в белую»: ни на йоту не обманываем государство, платим все налоги и сборы. Но сейчас на рынке, в том числе в нашем секторе, появляются компании, которые уходят в серую и чёрную зоны — по зарплатам, по НДС. Это приводит к недобросовестной конкуренции и сильно ломает рынок.

Мы платим всё, а конкурировать с теми, кто не платит и использует схемы, становится всё сложнее.

У нас, помимо налогов и проблем с НДС, есть ещё утилизационный сбор. Ставки и база по нему растут, и, по заявлениям, рост может дойти до 100%. Также выросли арендные платежи за землю: в прошлом году мы получили плюс 40% к стоимости аренды».

По словам гендиректора «Янтарного оттиска», в регионе существенно ухудшились условия кредитования: «Понятно, что есть ключевая ставка Центробанка, которая корректируется, есть программы поддержки, в том числе через центр поддержки предпринимательства — по ставкам, срокам, рассрочкам всё выглядит хорошо. Но когда мы дошли до залогов и условий их предоставления, фактически не смогли получить микрозаём на пять миллионов рублей для покупки оборудования для автоматизации. На коммерческих условиях тоже не получилось».

Сергей Слющенков с сожалением отметил, что добросовестная компания, которая давно работает на рынке и оказывает качественные услуги, оказывается неконкурентоспособной по сравнению с теми, кто практикует зарплаты «в чёрную», не платит налоги и манипулирует с НДС.

«Это явление усиливается, и получается, что тот, кто платит, — страдает, а тот, кто не платит — живёт лучше. При этом создаётся ощущение, что государство не в полной мере это видит. Почему, нам непонятно», — сказал глава предприятия.

По его словам, за полтора месяца поставщики газетной бумаги дважды повысили цены: примерно на 5% за каждый раз.

«В итоге страдают издатели, потому что мы вынуждены перекладывать эти издержки дальше по цепочке. Налоговая нагрузка растёт, это ведёт к снижению выручки и маржинальности при одновременном росте налоговой и конкурентной нагрузки» — отметил Сергей Слющенков.

Он назвал и положительные аспекты функционирования региональной экономики: в частности, возврат субсидий на морские перевозки

Спасибо региональному правительству, стало немного легче.

Также спасибо федеральным властям и Центробанку за относительно крепкий рубль. Для нас это важно, потому что около 30% себестоимости — это импортные материалы, которые мы закупаем за валюту. При этом последние два года наблюдается резкий рост зарплат на фоне дефицита квалифицированных кадров. Без специалистов производство невозможно, а это снова увеличивает нагрузку — и по фонду оплаты труда, и по налогам. В результате мы практически выходим в минус. Январь был просто ужасный — за все 19 лет работы такого не было. И при этом спокойно работать не дают те, кто уходит в тень», — заключил гендиректор типографии.