Калининградский бизнес видит своё будущее в густом тумане — представитель БДК

В Калининградской области будущее бизнеса представляется в густом тумане. Такое мнение высказал генеральный директор производственного холдинга «Номинал», член Балтийского делового Клуба Валерий Будённый на круглом столе в медиахолдинге «Западная пресса», посвящённом налоговым изменениям.

«Вся проблема будет в том, что будущее, по крайней мере, представляется густым туманом, — заявил глава компании. — Мы видим, что будет развиваться вот так, <...> а я не могу ничего прогнозировать в настоящий момент».

По словам предпринимателя, увеличение налоговой нагрузки — это плохо, но если даже «забрать всё, но оставить маржу», ситуация просто вернётся на 10 лет назад с теми же товарами и поставщиками.

«Налоги — это не смертельно, смертельно — уменьшение объёмов продаж, — заявил Валерий Будённый. — Январь, февраль и частично март — это просто нулевые продажи. Мы все, и компания, и люди, строили своё будущее на основе знаний о своём прошлом. Например, кто-то на предприятии, имея определённые доходы и определённое видение будущего, начал, например, вкладываться в развитие производства, строить какие-то дополнительные цеха, не знаю, теплицы и так далее. И тут ба-бах — уменьшение спроса, и нет поступления запланированных ранее денег на строительство. И плюс налоговая нагрузка. То есть уменьшение спроса, и оно зависит от ключевой ставки Центробанка. Если люди не берут кредит, то становится меньше денег, если говорить про индивидуальных частных потребителей. И такую же осторожность проявляют юридические лица».