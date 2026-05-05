Власти: перебои с мобильной связью и интернетом в Калининградской области возможны до 9 Мая

В Калининградской области до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. В минцифры их объясняют мерами безопасности в праздничные дни, передаёт пресс-служба правительства региона.

Перебои могут сказаться на работе телефонов и банковских терминалов. Жителям и гостям области советуют заранее спланировать важные дела: снять наличные для покупок, продумать маршруты и уточнить планы на время ограничений.