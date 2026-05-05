Во всех московских аэропортах ввели ограничения, задержки и отмены рейсов также есть в Храброво

Во всех московских аэропортах временно приостановили приём и отправку самолётов. Об этом, ссылаясь на телеграм-каналы Росавиации и Шереметьево, пишет «Газета.Ru» во вторник, 5 мая.

Сначала ограничения ввели во Внуково, Домодедово и Жуковском. Позже к ним присоединился аэропорт Шереметьево. Приостановку рейсов объясняют объявлением плана «Ковёр». Пассажиров предупреждают, что обслуживание может занять больше времени, а в расписание полётов возможны изменения.

На фоне ситуации в Москве сбои в расписании наблюдаются и в калининградском Храброво. По актуальным данным онлайн-табло, задерживаются девять вылетов и восемь прилётов, ещё по одному рейсу в каждом направлении отменили.