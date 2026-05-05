В Пионерском начали ставить металлический мостик прямо на пляже (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Пионерском на пляже начали строить пешеходный мостик через реку Чистую. Местные жители поделились с «Клопс» своим беспокойством относительно того, как выглядит конструкция.

На берегу уже стоит металлический каркас. Горожане опасаются, что мост может не пережить сильный шторм, и недоумевают, почему переход через речку не сделали рядом с автомобильным мостом, который построили несколько лет назад. Власти объясняли, что мостик появится при строительстве променада. Когда оно начнётся и будет ли вообще, пока непонятно.

Ещё одна деталь, которая бросилась в глаза отдыхающим, — торговая палатка в восточной части пляжа. Её установили на больших валунах, которые служат волнорезами. У людей есть сомнения, безопасна ли такая конструкция.