Сакуры, фонари и огромные качели: власти ищут подрядчика, который за три месяца благоустроит сквер на Фрунзе

В Калининграде сквер на улице Фрунзе планируют привести в порядок за три месяца. Об этом администрация города пишет в своём телеграм-канале во вторник, 5 мая.

На благоустройство выделяют около 20 млн рублей. Подрядчика ищут через «Госзакупки», заявки принимают до 13 мая. Работы начнут после заключения контракта с победителем аукциона.

В сквере демонтируют старый асфальт и замостят дорожки плиткой. Вдоль них установят десять скамеек и урны. На территории также проложат кабели для 22 фонарей. Для четырёхметровых качелей сделают декоративную подсветку.

Старые деревья в сквере трогать не будут. Дополнительно здесь высадят семь сакур — мелкопильчатых вишен сорта Канзан, а также 120 метров живой изгороди из 363 пузыреплодников калинолистных.