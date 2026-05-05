В Калининградской области смартфоны дорожают из-за нейросетей: что происходит с ценами и почему это надолго

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области смартфоны стали медленнее дешеветь. Новые партии могут приходить дороже предыдущих, поэтому цена одной и той же модели заметно меняется. На неё влияют дата выхода следующей версии устройства, закупочные условия и стоимость комплектующих, рассказали «Клопс» знакомые с ситуацией эксперты рынка электроники.

Что происходит в магазинах

Калининградские ритейлеры отмечают, что спрогнозировать стоимость новых поставок стало сложнее. Цены на одинаковые модели могут различаться в зависимости от партии.

«Раньше всё шло по накатанной: вышла новинка — старая модель подешевела. Сейчас всё иначе. Новые партии часто приходят по более высокой цене, чем предыдущие. Получается странная ситуация: старые запасы на складах разлетаются быстрее новинок, потому что стоят адекватнее. Разница между поставками видна невооружённым глазом», — рассказали собеседники «Клопс».

Подорожание комплектующих

Одной из причин стало увеличение стоимости памяти — ключевого компонента смартфонов. За последний год такие чипы подорожали в 1,5–2 раза.

При этом память составляет значительную часть себестоимости устройства. В результате производители либо повышают цены, либо уменьшают объём накопителей в базовых версиях, чтобы сохранить прежний уровень стоимости.

Влияние нейросетей

На рынок повлиял и рост спроса на технологии искусственного интеллекта. Производственные мощности загружены заказами для дата-центров и систем, связанных с нейросетями.

Из-за этого выпуск комплектующих для массовых устройств стал менее приоритетным. В итоге смартфоны и другая потребительская электроника получают детали по остаточному принципу, что сказывается на цене.

Как меняется рынок

Ситуация уже влияет на поведение покупателей и сам рынок:

устройства дольше сохраняют стоимость и медленнее дешевеют;

цены в магазинах могут меняться от поставки к поставке;

покупатели всё чаще выбирают более мощные модели с расчётом на несколько лет использования.

Рынок постепенно уходит от модели быстрых обновлений. Смартфоны всё чаще рассматривают как долгосрочную покупку, а не как технику, которую меняют каждый год.