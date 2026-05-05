Перед майскими праздниками из Калининградской области принудительно отправили домой 18 иностранцев

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В апреле приставы выдворили из Калининградской области 18 иностранных граждан. Об этом региональное УФССП сообщает в своём телеграм-канале во вторник, 5 мая.

С начала года по решениям судов из области выдворили 54 иностранца. Среди них — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии и других стран. Причиной обычно становились нарушения миграционного законодательства.

Одним из последних стало выдворение гражданина Чили 1990 года рождения. Его признали виновным в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания. Суд также назначил мужчине штраф 2 тысячи рублей. Перед майскими праздниками сотрудники силового блока УФССП сопроводили иностранца в один из столичных аэропортов, откуда он вылетел домой.