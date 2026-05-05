В Светлогорске после жалоб туристов от трещин и коррозии начнут спасать «Нифму»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Светлогорске горельеф «Нимфа» на променаде начнут приводить в порядок после жалоб на состояние памятника. Об этом Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области написала в своём сообществе во «ВКонтакте».

Горожане и туристы обращали внимание на вандальные рисунки, микротрещины и следы коррозии. На прошлой неделе служба выдала предостережение новому собственнику памятника — муниципалитету, а затем провела рабочее совещание прямо возле «Нимфы». Во время осмотра специалисты подтвердили, что повреждения есть. От народного «творчества» к этому моменту уже избавились коммунальщики.

«Непонятно, каким образом туристы проникли на территорию размещения скульптуры, которая представляет собой в настоящий момент огороженную стройплощадку», — задались вопросом чиновники.

Микротрещины и следы коррозии хотят устранить в ближайшее время. Заняться этим должны специалисты под руководством Олега Турка-Задунайского, председателя калининградского отделения Союза реставраторов России. К процессу могут подключить магистрантов соответствующего профиля, обучающихся в БФУ им. И. Канта. Срочный этап рассчитывают завершить «уже к лету, может, чуть позже».

«В более размеренном темпе, с соблюдением всех бюрократических процедур и правил, орган местного самоуправления займётся организацией проектирования проекта приспособления объекта культурного наследия к современному использованию. Тут менее чем за год, ещё и с государственной историко-культурной экспертизой, не успеть», — добавили в службе.

Бронзовую «Нимфу» немецкого мастера Германа Брахерта отлили в 1938 году в Георгенсвальде, нынешнем посёлке Отрадное, и установили на променаде Раушена — современного Светлогорска — в арке с питьевым фонтаном. В 1945-м памятник получил пулевые повреждения, в 1962 году шторм смыл его в море. Спустя десять лет «Нимфу» выбросило на берег. Художник Николай Фролов отреставрировал горельеф и в 1990–1991-х создал вокруг него мозаичную раковину, хотя часть специалистов выступала против такого оформления. В 1991 году «Нимфу» поставили на государственный учёт как памятник истории и культуры.