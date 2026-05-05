«Море начинается здесь»: кадетский корпус принимает будущих воспитанников

Ссылка В переулке Желябова, где современные здания соседствуют со старинными особняками, а активная городская жизнь растворяется в тишине исторического центра, расположено одно из самых красивых учебных заведений региона. Калининградский кадетский морской корпус не просто готовит учеников — он воспитывает характер. О том, кто может стать кадетом, почему не стоит бояться физической подготовки и куда ведёт первая морская практика, мы беседуем с директором Эдуардом Колесовым. Для справки: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской области кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» основана 11 апреля 2000 года. Почти десять лет учреждение не имело собственного здания и работало на арендованных площадях.

Новый этап наступил в 2009 году, когда корпус получил историческое здание по адресу: переулок Желябова, 7. Это памятник архитектуры первой трети XX века, построенный в 1930 году. Архитектурный стиль здания был новаторским для своего времени и сегодня остаётся уникальным образцом застройки старого города. С 2010 года корпус является ресурсным центром кадетского образования Калининградской области и экспериментальной площадкой по обобщению опыта работы с кадетами. С 1 сентября 2024 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в кадетском корпусе открыт детский технопарк «Кванториум». Основная цель — реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, включая естественно-научную, математическую и информационную грамотность, формирование критического и креативного мышления, а также повышение качества образования. — Эдуард Евгеньевич, спасибо, что нашли время. Приёмная кампания в кадетские классы на новый учебный год уже стартовала? Назовите главные даты. — Да, добрый день. Мы уже открыли набор в 5-е классы и на вакантные места в 6-е, 7-е, 8-е классы. Крайний срок подачи заявлений — 23 мая, но советую не тянуть до последнего: конкурс серьёзный. После получения аттестатов и результатов ОГЭ начнётся приём в 10-е классы, о чём будет сообщено дополнительно.

— Давайте сразу о главном: в корпус могут поступить только мальчики или девочки тоже? — Это самый частый вопрос. Отвечаю: в нашем корпусе обучаются только юноши. Наша специфика — это не просто школьная программа с усиленной физкультурой, а модель закрытого интерната, где классическое образование соединено с основами военной и морской подготовки. — Какие требования к кандидату? Только отличники или есть шанс у хорошистов? — Мы смотрим шире, чем просто на оценки в дневнике. Ребёнок должен сдать русский язык, математику и показать физическую форму. Хорошисты поступают наравне с отличниками, если у них есть мотивация и крепкое здоровье. — А что со здоровьем? Какие диагнозы — стоп-фактор? — Перечень стандартный для военизированных учебных заведений. Годность — категория А (иногда Б с мелкими ограничениями). Абсолютные противопоказания: серьёзные сколиозы, плоскостопие 3-й степени, эпилепсия, сахарный диабет, сложные аллергии с отёками, хронические заболевания почек и сердца в активной фазе. Родители должны понимать: если ребёнок часто болеет ОРВИ или имеет лишний вес, мы поможем подтянуть форму за первые месяцы. Есть щадящий режим. — Многие родители боятся слова «интернат». Как дети адаптируются? Можно ли видеться с семьёй? — В нашем корпусе выходные и праздники — дома. Субботу и воскресенье кадеты проводят с семьёй. Первые две недели — самые сложные: ребёнок скучает, привыкает к режиму. Но у нас сильная психолого-педагогическая служба и опытные офицеры-воспитатели, которые знают детскую психологию. Плюс кадетское братство: старшие опекают младших. Через месяц родители часто пишут: «Сын приехал — сам заправил кровать, вымыл посуду и сказал спасибо за ужин». Такие метаморфозы — не редкость. — Питание, форма, учебники — платно или бесплатно? — Корпус — государственное бюджетное учреждение. Обучение, проживание, пятиразовое питание (три основных приёма пищи и два дополнительных), форма одежды и все учебные пособия — за счёт бюджета Калининградской области. Родители оплачивают только проезд ребёнка домой на выходные и личные вещи: гигиенические принадлежности, сменное бельё, обувь, портфель, школьные принадлежности, тетради и прочее.