В Калининградскую область не пустили саженцы растений, для опыления которых не нужны пчёлы

В Калининградскую область завезли саженцы магнолий и тюльпанного дерева. На импортных деревьях обнаружили опасное заболевание. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в понедельник, 4 мая.

Посадочный материал прибыл автомобильным транспортом в Багратионовск. Лабораторные исследования показали, что на растениях присутствует возбудитель антракноза земляники. Поэтому 27 саженцев запретили ввозить на территорию России.

Справка

Антракноз земляники (чёрная пятнистость) — опасное карантинное заболевание, внесённое в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Болезнь может долго протекать бессимптомно, что способствует её распространению заражёнными растениями. Поражает ослабленные или повреждённые растения. Передаётся через заражённые семена и растительные остатки, а также распространяется ветром, насекомыми и каплями дождя. Развитию болезни способствует повышенная влажность. Особенно опасен в теплицах, на богатых азотом почвах и в загущенных посадках. В последнее время отмечен на чернике и клюкве, вызывая гниль плодов.