В Калининградской области открыли приём заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Жители Калининградской области могут присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка» 9 Мая и рассказать о родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом со ссылкой на организаторов акции сообщает пресс-служба правительства региона.

Чтобы попасть в трансляцию, нужно зайти на сайт «Бессмертного полка России», загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету о нём. Приём заявок продлится до 6 мая.

Организаторы предлагают и другие форматы участия. С 1 по 11 мая можно разместить портрет ветерана на «Стене памяти» в школе, больнице, учреждении культуры, на предприятии или другой площадке.

Присоединиться могут и автомобилисты. Во время праздничного пробега на машинах и мотоциклах предлагают разместить портреты ветеранов, фотографии наград и истории подвигов. Предприятиям с автопарками и владельцам личного транспорта советуют крепить изображение с внутренней стороны заднего бокового стекла так, чтобы оно не мешало обзору.

Ещё один вариант — нанести или прикрепить портрет участника войны размером не меньше А4 на футболку, куртку или жилет и носить его в День Победы. В соцсетях с 1 по 11 мая можно поставить фотографию ветерана на аватар и закрепить пост с хештегом #БессмертныйПолк.

Рамку для портрета с именем и годами жизни героя можно сделать в конструкторе на сайте проекта. Там же размещена подробная информация об акции.