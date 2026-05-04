Перевозчик начал проверку после скандала в автобусе Калининград — Зеленоградск, откуда высадили детей с собакой

Перевозчик «Зеленоградск-Транс» начал служебную проверку после скандала в автобусе №141 Калининград — Зеленоградск, откуда кондуктор высадила детей с маленькой собакой. Об этом «Клопс» сообщили на предприятии.
Сотрудники связались с родственниками ребят. На предприятии заявили, что выясняют обстоятельства опубликованной истории.
Пассажиры, которые регулярно пользуются этим рейсом, утверждают, что это не первый конфликт с кондуктором. По их словам, женщина регулярно хамит, а обращения на предприятие не давали результата.
После инцидента люди создали активную группу и ищут других очевидцев случившегося во время поездки. Активисты опасаются, что ситуацию снова спустят на тормозах, и хотят добиться реакции перевозчика и официальных органов.
Днём в пятницу, 1 мая, в автобусе №141 Калининград — Зеленоградск произошёл конфликт. По словам пассажиров, спустя примерно 20 минут после начала поездки кондуктор потребовала, чтобы дети вышли из салона, так как щенок был без переноски.
Ребята попытались завернуть собаку в куртку, но это не помогло. Пассажиры заступились за подростков, однако кондуктор заявила, что автобус не поедет дальше, пока они не покинут салон.
В итоге детей высадили в посёлке Сиренево. По словам очевидцев, деньги за проезд им не вернули, а как добираться дальше, ребята не знали.