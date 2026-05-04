Перевозчик начал проверку после скандала в автобусе Калининград — Зеленоградск, откуда высадили детей с собакой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Перевозчик «Зеленоградск-Транс» начал служебную проверку после скандала в автобусе №141 Калининград — Зеленоградск, откуда кондуктор высадила детей с маленькой собакой. Об этом «Клопс» сообщили на предприятии.

Сотрудники связались с родственниками ребят. На предприятии заявили, что выясняют обстоятельства опубликованной истории.

Пассажиры, которые регулярно пользуются этим рейсом, утверждают, что это не первый конфликт с кондуктором. По их словам, женщина регулярно хамит, а обращения на предприятие не давали результата.

После инцидента люди создали активную группу и ищут других очевидцев случившегося во время поездки. Активисты опасаются, что ситуацию снова спустят на тормозах, и хотят добиться реакции перевозчика и официальных органов.

Днём в пятницу, 1 мая, в автобусе №141 Калининград — Зеленоградск произошёл конфликт. По словам пассажиров, спустя примерно 20 минут после начала поездки кондуктор потребовала, чтобы дети вышли из салона, так как щенок был без переноски.

Ребята попытались завернуть собаку в куртку, но это не помогло. Пассажиры заступились за подростков, однако кондуктор заявила, что автобус не поедет дальше, пока они не покинут салон.