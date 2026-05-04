Власти рассказали, какие выплаты и компенсации положены медикам в Калининградской области в 2026 году

В 2026 году для медицинских работников в Калининградской области сохранят выплаты, жилищные сертификаты и компенсации за аренду. О мерах поддержки региональный минздрав рассказал в своём канале на платформе Макс в понедельник, 4 мая.

Медикам, переезжающим в область, готовы возместить до 100 тысяч рублей расходов. Тем, кто привлёк работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата — 50 тысяч рублей.

При первом трудоустройстве в госбольницы врачи смогут получить от 450 тысяч до 1,8 млн рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. По программе «Земский доктор» можно рассчитывать на выплату до 1,5 млн рублей, по «Земскому фельдшеру» — от 750 тысяч рублей.

Отдельный блок поддержки связан с жильём. За аренду медработникам могут ежемесячно возвращать до 15 тысяч рублей в течение трёх лет.

Жилищные сертификаты смогут получить врачи разных профилей: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, неврологи, онкологи, педиатры, хирурги, урологи, рентгенологи и другие. Аналогичная мера, как отметили власти, доступна и работникам среднего звена, включая направления акушерского, лечебного, операционного, сестринского дела, рентгенологии, анестезиологии и реаниматологии.