Бывшая учительница и её ученица: Каневский рассказал на НТВ о двух убийствах 1983 года в Калининграде

В фильме происходившие события комментируют бывшие сотрудники правоохранительных органов Владимир Андреев, Николай Егоров и Геннадий Мялик, а также журналист газеты «Комсомольская правда в Калининграде» Игорь Орехов.

Убийство на улице Мукомольной

Первое преступление произошло в квартире пожилой учительницы Клавдии Пуховой на улице Мукомольной. Женщина жила на третьем этаже и, уже будучи на пенсии, работала в райисполкоме.

Тревогу подняли её коллеги: Пухова не вышла на работу, хотя была очень обязательной. Племянник Александр Антонов сказал, что тётя якобы уехала в санаторий, но отпуск она не оформляла. После этого вызвали милицию.

«Дверь взломали. В нос ударил запах смерти», — рассказывает Леонид Каневский.

Сыщики обнаружили, что женщине разбили голову тяжёлым предметом, а во рту был кляп. В квартире не нашлось следов обыска, поэтому следствие решило: убийца знал хозяйку и понимал, где искать ценности.

Пухова работала с архивами: «Она вела описи всех старых подвалов и обладала вот этой исторической информацией. Возникла версия, что к убийству причастны чёрные копатели».

В программе упоминается Дом Советов. В начале 80-х годов, по словам авторов передачи, в Калининграде активно обсуждали версии о том, где могли быть спрятаны сокровища. Среди таких мест называли территорию у главного советского недостроя на руинах Королевского замка.

Позже выяснилось, что из квартиры на Мукомольной пропали чеки Внешторгбанка, тысяча рублей, золотые украшения и серебряные столовые приборы.

Расследование вывело сыщиков на внука Пуховой — Андрея Антонова. После смерти Пуховой у молодого человека внезапно появились деньги: он отдавал долги, дарил дорогие вещи и говорил, что нашёл клад.

За Андреем установили наблюдение. Он спускался в подвал, выходил оттуда со свёртком, задерживался у Паркового ручья и направлялся к общественному туалету на Северном вокзале. Эти точки стали ключевыми в деле. В канализации нашли золотые украшения, в подвале — чеки Внешторгбанка, а в ручье — серебряные вилки и ложки Клавдии Пуховой.

По версии следствия, Андрей Антонов убил бабушку ради денег и ценностей. Суд приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.