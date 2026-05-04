Бывшая учительница и её ученица: Каневский рассказал на НТВ о двух убийствах 1983 года в Калининграде

В программе «Следствие вели» вышел выпуск «Бабушка и клад» о громком уголовном деле, которое расследовали в Калининграде в 1983 году. «Клопс» посмотрел выпуск на НТВ, в котором бессменный ведущий Леонид Каневский рассказывает о тех событиях.
В фильме происходившие события комментируют бывшие сотрудники правоохранительных органов Владимир Андреев, Николай Егоров и Геннадий Мялик, а также журналист газеты «Комсомольская правда в Калининграде» Игорь Орехов.
Убийство на улице Мукомольной
Первое преступление произошло в квартире пожилой учительницы Клавдии Пуховой на улице Мукомольной. Женщина жила на третьем этаже и, уже будучи на пенсии, работала в райисполкоме.
Тревогу подняли её коллеги: Пухова не вышла на работу, хотя была очень обязательной. Племянник Александр Антонов сказал, что тётя якобы уехала в санаторий, но отпуск она не оформляла. После этого вызвали милицию.
«Дверь взломали. В нос ударил запах смерти», — рассказывает Леонид Каневский.
Сыщики обнаружили, что женщине разбили голову тяжёлым предметом, а во рту был кляп. В квартире не нашлось следов обыска, поэтому следствие решило: убийца знал хозяйку и понимал, где искать ценности.
Пухова работала с архивами: «Она вела описи всех старых подвалов и обладала вот этой исторической информацией. Возникла версия, что к убийству причастны чёрные копатели».
В программе упоминается Дом Советов. В начале 80-х годов, по словам авторов передачи, в Калининграде активно обсуждали версии о том, где могли быть спрятаны сокровища. Среди таких мест называли территорию у главного советского недостроя на руинах Королевского замка.
Позже выяснилось, что из квартиры на Мукомольной пропали чеки Внешторгбанка, тысяча рублей, золотые украшения и серебряные столовые приборы.
Расследование вывело сыщиков на внука Пуховой — Андрея Антонова. После смерти Пуховой у молодого человека внезапно появились деньги: он отдавал долги, дарил дорогие вещи и говорил, что нашёл клад.
За Андреем установили наблюдение. Он спускался в подвал, выходил оттуда со свёртком, задерживался у Паркового ручья и направлялся к общественному туалету на Северном вокзале. Эти точки стали ключевыми в деле. В канализации нашли золотые украшения, в подвале — чеки Внешторгбанка, а в ручье — серебряные вилки и ложки Клавдии Пуховой.
По версии следствия, Андрей Антонов убил бабушку ради денег и ценностей. Суд приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.
Убийство у Верхнего озера
Второе преступление произошло в районе Верхнего озера. Тогда там был пустырь, а сейчас здесь находится отель Mercure.
В зарослях нашли тело 25-летней Марины Голубевой. Как выяснилось, девушка была ученицей Клавдии Пуховой. У обеих жертв во рту нашли кляп, поэтому следователи сначала объединили дела. Позже стало ясно, что эта версия ошибочна.
Историю Марины Голубевой удалось раскрыть достаточно быстро. Оперативники установили, что перед смертью девушка была в ресторане «Парус». Сыщики проверяли и заведение поблизости — «Русский чай».
Убийцу нашли с помощью чека. Официантка вспомнила, что к Марине и её подруге подсели двое мужчин, один из них оплатил счёт. Оперативники предположили, что на чеке могли остаться отпечатки пальцев, и отправились к мусорным контейнерам.
«Мусорные баки наполнялись медленно, вывозили их редко, и это сыграло важную роль в нашей истории», — объясняет Каневский.
На чеке нашли отпечаток ранее судимого Фёдора Глухова. Его задержали после попытки скрыться через чердак. Мужчина признался в убийстве Марины Голубевой, но к смерти Клавдии Пуховой оказался непричастен: в день первого преступления он отбывал 15 суток за хулиганство.
В 2024 году в Калининградской области сняли серию художественно-документального сериала «Следствие вели», посвящённого громким уголовным делам прошлого. Выпуск «Ангел и бес» рассказывает об орудовавшей в 90-е банде мокрушников.