Калининградской области и ещё 20 регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам

Калининградской области и ещё 20 регионам России спишут часть долгов по бюджетным кредитам на общую сумму 114 млрд рублей. Об этом, ссылаясь на заявление премьер-министра Михаила Мишустина, пишут «Ведомости» в понедельник, 4 мая.

Решение должно снизить долговую нагрузку на регионы. Освободившиеся деньги они смогут направить на развитие экономики и социальные задачи. Сумма списания зависит от расходов субъектов на модернизацию ЖКХ, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и поддержку промышленности. В расчёт также вошли вложения в национальные и инвестиционные проекты.

Помимо Калининградской области, в список попали Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Частичное списание также коснётся Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской и Ярославской областей, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа.