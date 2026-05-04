«Балтика» проиграла «Рубину»: эксперты объяснили, что происходит с командой на финише сезона

Калининградская «Балтика» уступила «Рубину» со счётом 0:1 и потерпела второе поражение подряд. Итоги матча разобрали футбольные аналитики Антон Хоменко и Виталий Макаров в эфире радиостанции «Бизнес-ФМ Калининград» в понедельник, 4 мая.

По словам Хоменко, казанская команда снова стала для «Балтики» крайне неудобным соперником: «"Рубин" — это, знаешь, такой злой гений, потому что уже третий матч подряд в Калининграде наши ребята казанцам проигрывают 0:1».

Решающий гол снова забил Мирлинд Даку. Хоменко напомнил, что форвард уже огорчал «Балтику» в декабре 2023 года, а теперь прервал свою голевую засуху именно в матче с калининградцами.

«Вдвойне обидно, что «Балтика» и начала эту встречу, да и в принципе по ходу матча лучше смотрелась, но опять же есть проблема с реализацией. Бьём больше, но, к сожалению, никак не можем огорчить соперника», — сказал Хоменко.

Виталий Макаров связал неудачи команды с накопившейся усталостью: «Давай смотреть трезво на вещи. Всё-таки короткая скамейка и невозможность полноценной ротации состава сыграли с нами злую шутку, потому что должной замены выбывшим не нашлось», — заявил Макаров.

Он добавил, что перед матчем общался с генеральным директором «Балтики» Равилем Измайловым. «Он мне сказал, что команда на ободах. Вот есть понятие «выжатый лимон». Наверное, такое состояние сейчас у нашего замечательного клуба», — рассказал аналитик.

Хоменко согласился, что физическое состояние команды видно невооружённым глазом. Ситуацию осложняют травмы ключевых игроков: Брайан Хиль до конца сезона уже не сыграет, у Максима Бориско запланирована операция.

После поражения от «Рубина» шансы «Балтики» на бронзовые медали стали заметно ниже. Для борьбы за третье место калининградцам нужно не только самим побеждать, но и ждать потерь очков от конкурентов.

Следующий матч команда проведёт с московским «Локомотивом». По словам Макарова, эта игра приобретает особое значение: «Хочется не то чтобы хлопнуть дверью, но всем сказать — ребят, а не спешите нас хоронить, есть у нас ещё дома дела».

Хоменко отметил, что «Локомотив» тоже проводит весенний отрезок нестабильно, но это не делает предстоящую встречу простой.

«Нужно цепляться за свой шанс. Да, матч на выезде — конечно, будет тяжело, но никто и не обещал, что будет легко играть», — сказал эксперт.

Заключительный матч сезона «Балтика» проведёт 17 мая против московского «Динамо». Аналитики уверены: независимо от концовки, команда уже идёт к лучшему результату в своей истории.

«Как бы ни закончился матч с «Локомотивом», я уверен, что настоящие болельщики однозначно придут и поддержат команду», — подытожил Макаров.