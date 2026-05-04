«Один начал душить, а другой ударил ногой в лицо»: на калининградца напали в баре, серьёзно повредив глаз

В одном из ночных баров на улице Чайковского в Калининграде на посетителя напали двое неизвестных. Мужчина написал заявление в полицию и ищет свидетелей происшествия. Об этом «Клопс» рассказал сам пострадавший Андрей (имя изменено).

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 3 мая. Мужчина стоял у барной стойки и разговаривал со знакомыми. Рядом танцевала компания. Один из танцующих зацепил Андрея. Тот слегка отодвинул незнакомца раз-другой. Тот отреагировал грубо: «Ещё раз тронешь меня — я воткну тебя».

Началась перепалка, переходящая в драку. Неизвестный пытался ударить Андрея по лицу, но промахнулся.

«Он начал душить. В этот момент другой товарищ раза два-три ударил меня ногой в лицо», — говорит собеседник «Клопс».

После этого драчунов разняли и вывели на улицу. Там на Андрея снова пошёл один из обидчиков, следом ещё шестеро. «А потом мне с правой стороны прилетает основательно», — рассказывает калининградец.

Он вызвал полицию и скорую помощь. Андрея увезли в больницу, где медики диагностировали множественные травмы лица — в частности, рассечение брови, контузию глаза и перелом внутренней стенки орбиты.