В среду в Калининградскую область придёт непогода, которая станет спасительной для пересохших почв

В среду в регионе ожидаются сильные дожди, которые могут смягчить последствия длительной засухи. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в понедельник, 4 мая.

«Засуха значительно усугубилась с конца апреля, что обусловлено солнечной, сухой и тёплой погодой: уровень почвенной влаги в слое от 0 до 40 сантиметров упал примерно до 20-30%, а степень засухи оценивается от сильной до значительной. Ещё с 15 апреля в нашем регионе действует особый противопожарный режим, а с 27 апреля введён запрет на посещение лесов», — напомнили специалисты.

В понедельник осадки будут локальными и пройдут в основном на юге и востоке области, во вторник днём и вечером они должны накрыть большую часть региона. Самые интенсивные дожди возможны в среду, когда вдоль полярного фронта сформируется циклон. Его траектория пока отличается в прогнозных моделях, поэтому регион может получить как тепло с ливнями и грозами, так и прохладную сырую погоду.

По данным синоптиков, в ближайшие десять дней в регионе может быть дождливее обычного. Это также повысит шансы на улучшение ситуации с засухой.