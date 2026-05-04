Не только деньги: эксперт рассказал, какой поддержки ждёт калининградский бизнес

Калининградские представители бизнеса не стали чаще обращаться по вопросам реструктуризации выданных займов. Об этом заявила первый заместитель директора регионального «Центра поддержки предпринимательства» Жанна Янберг на круглом столе в медиахолдинге «Западная пресса», посвящённом проблемам калининградского бизнеса из-за налоговых изменений.

По её словам, за первый квартал 2026 года не увеличилось количество обращений за реструктуризацией или изменением графика платежей.

«Всё находится на достаточно приемлемом уровне, — подчеркнула Жанна Янберг. — Например, портфель выданных микрозаймов у нас порядка 600, в этом году за реструктуризацией обратилось девять предпринимателей. Это не так много. Если говорить о портфеле крупных займов, то их около 200. В этом году также было девять обращений, все они удовлетворены. Мы это связываем даже не с налоговыми изменениями, а с тем, что по отдельным программам уже наступил период оплаты основного долга. Не все инвестиционные проекты успевают пройти фазу трёхлетней отсрочки, поэтому предприниматели просят продлить льготный период. Мы в основном эти обращения все удовлетворяем и идём навстречу».

Представитель «Центра поддержки предпринимательства» отметила, что в настоящее время на первый план выходит не столько финансовая поддержка, сколько помощь, связанная с оптимизацией расходов бизнеса.

«Это консультации, сертификация, оформление товарного знака, написание бизнес-плана, — сообщила Жанна Янберг. — В основном, мы оказываем эти услуги на условиях софинансирования. Мы оплачиваем 70-80% стоимости услуг, остальное оплачивает предприниматель. Это тоже достаточно существенная может быть экономия, особенно по каким-то дорогостоящим видам поддержки».

Эксперт рассказала о действующих в регионе программах поддержки предпринимательства, в частности, «Инвест» для всех компаний, «Восток-Инвест» — для бизнеса восточных и центральных муниципалитетов региона и «Агроинвест». По словам Жанны Янберг, Минэкономразвития РФ возобновляет программу льготного кредитования, которой также можно воспользоваться.