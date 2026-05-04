За 378 рублей до Морского: как ходит автобус на Куршскую косу (фоторепортаж)

В Калининградской области возобновили движение автобусов по маршруту №593 Калининград — посёлок Морское. Что изменилось для пассажиров, разузнал «Клопс».

Рейсы будут выполнять с 1 мая по 21 сентября 2026 года. На линии работает большой автобус Iveco/Irisbus Recreo. Маршрут обслуживает предприятие «Зеленоградск-Транс».

Из Калининграда автобус отправляется дважды в день — в 9:10 и 15:10. Обратно из посёлка Морское можно уехать в 12:30 и 18:00. Стоимость поездки из Калининграда до Морского составляет 378 рублей.

Автобус №593 проходит через Зеленоградск, Лесной, Рыбачий и основные туристические точки нацпарка: «Балтийские пески», музей, турбазы «Дюны» и «Хвойное», высоту Мюллера, Танцующий лес и высоту Эфа.

В Калининграде маршрут стартует от автовокзала и проходит через гостиницу «Калининград», улицу Багратиона, Северный вокзал, БВМИ имени Ушакова, ТЦ «Гранд», 5-й форт, Чкаловский поворот.

В обратном направлении автобус идёт из Морского через те же точки Куршской косы и Зеленоградск, затем через посёлки Вишнёвое, Клинцовка, Каменка, Сокольники, Коврово, Васильково, Низовка, Сиренево, Свободное, Петрово, Холмогоровка и возвращается в Калининград.

К запуску сезона на косе привели в порядок часть дорожной инфраструктуры. В посёлке Лесной завершили капитальный ремонт участка дороги Зеленоградск — Морское от Нерейского леса до детского лагеря «Алые паруса». Там обновили покрытие, тротуары и пешеходные переходы.

На остановке «Балтийские пески» сделали заездной карман, тротуары и установили кирпичный павильон.