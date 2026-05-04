В Калининграде появится новый спортивный центр с залом на 200 зрителей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде планируют построить центр прогресса бокса и борьбы. Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв на своей страничке в Телеграме по итогам визита в Калининградскую область и встречи с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

По словам Кремлёва, в центре разместится зал с трибунами на 200 зрителей, зоны для тренировок, тренажёры, учебные классы, медицинский блок и восстановительный центр. Концепция спортивного объекта ещё дорабатывается. Строительство планирует провести в 2027-2028 гг.

«Обсудили строительство будущего Центра бокса и борьбы в Калининграде. Планируем начать строить в ближайшие два года. Есть совместные планы и идеи. Уверен, место будет популярным. Калининградцев, которые занимаются этим видом спорта, у нас много, почти пять тысяч человек», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Этим летом в Калининграде планируют провести «Ночь чемпионов» в рамках празднования юбилея области.