Сквер взамен «депрессивной» территории на Ленинском проспекте не успеют открыть ко Дню города

В Калининграде продолжается создание нового сквера, который строят на месте «депрессивной территории» на пересечении Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской. О ходе работ «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Проект реализует инвестор. «Работы идут, но не так быстро, как нам хотелось», — отметила Дятлова.

На участке убрали рекламные конструкции, которые, по словам главы администрации, были слишком навязчивыми. Благоустройство планируют завершить в течение года.