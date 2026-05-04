Сквер взамен «депрессивной» территории на Ленинском проспекте не успеют открыть ко Дню города

В Калининграде продолжается создание нового сквера, который строят на месте «депрессивной территории» на пересечении Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской. О ходе работ «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Проект реализует инвестор. «Работы идут, но не так быстро, как нам хотелось», — отметила Дятлова.

На участке убрали рекламные конструкции, которые, по словам главы администрации, были слишком навязчивыми. Благоустройство планируют завершить в течение года. 

«Депрессивный» сквер на пересечении Ленинского проспекта и Краснооктябрьской закрыли летом 2025-го и обещали отремонтировать к началу курортного сезона 2026 года в рамках программы комплексного благоустройства Калининграда. Власти показали, каким видят это место после преображения.

