Комиссия за СБП и поблажки многодетным: дюжина важных нововведений, которые ждут калининградцев в мае

С мая калининградцев ждёт ряд изменений. Они касаются выплат многодетным, финансов, налогов, маркировки товаров и альтернативной гражданской службы. «Клопс» подготовил традиционный обзор.
Деньги
1. Система быстрых платежей (СБП)
Введены тарифы на международные операции и платежи с участием бизнеса. Дополнительно нужно будет платить при переводах:
- от физических лиц — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым,
- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — физическим лицам;
- между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Операции с участием бизнеса облагаются комиссией:
- до 125 рублей – 5 копеек,
- от 125,01 до 250 рублей – 12 копеек,
- от 250 до 1 000 рублей – 30 копеек,
- от 1 000 до 3 000 рублей – 80 копеек,
- от 3 000 до 6 000 рублей – 2 рубля,
- свыше 6 000 рублей (до 1 млн) – 3 рубля.
Для трансграничных переводов между физлицами через СБП установят фиксированную комиссию — 6 рублей за операцию. В 2025 году россияне могли отправлять деньги в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Молдавию и Лаос.
Без сборов со стороны ЦБ будут проходить операции:
- переводы между физическими лицами,
- переводы самому себе,
- платежи в пользу государства (уплата налогов, штрафов ГИБДД, госпошлин),
- возвраты платежей,
- зачисление кешбэка и бонусов.
2. Налоги и долги
ФНС получила право списывать не только федеральные долги, но и задолженность по региональным и местным налогам, если её признали безнадёжной по законам субъектов РФ и муниципальным нормативным актам. Таковой считается задолженность, числящаяся за налогоплательщиком, приведшая к отрицательному сальдо Единого налогового счёта (ЕНС) и не имеющая возможности быть взысканной по Налоговому кодексу РФ.
3. Кредиты
Банк России с 28 мая начинает использовать регистр сведений о населении для идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений.
4. Торговля
Маркировка товаров теперь обязательна для электротехники — ламп и розеток, бытовой электроники, а также для некоторых видов сладостей — белого шоколада, круассанов, пирожных, тортов. Вводится маркировка «Честный знак» для строительных материалов. Это цемент, сухие смеси, гипс, герметики, монтажная пена и другие виды.
Социальные гарантии
5. Инвалиды
Они освобождаются от взыскания по исполнительным документам на компенсации за самостоятельно купленные до 1 января 2026 года инвалидные коляски и протезы, а также за расходы на проезд к месту их получения. В списке защищённых также средства на содержание собак-поводырей.
6. Многодетные семьи
Малоимущие с 22 мая сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если среднедушевой доход семьи превысит величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Раньше из-за этого выплаты отменялись.
7. Суды
С 10 мая меняются правила рассмотрения кассационных жалоб. Раньше решения мировых и районных судов обжаловались в межрегиональных кассационных инстанциях. Теперь это будет делаться в судах субъекта Федерации.
8. Автошколы
С 28 мая вводится рейтинг автошкол по качеству подготовки водителей. Будут учитываться, в частности, результаты сдачи экзаменов по итогам обучения, а также наличие у выпускников ДТП с пострадавшими и погибшими в течение двух лет после завершения учёбы. Изменения в закон «О безопасности дорожного движения» должны повысить качество подготовки в автошколах и снизить аварийность на дорогах.
9. Туризм
Между Россией и Саудовской Аравией с 11 мая начнёт действовать безвизовый режим. Россияне смогут находиться там до 90 дней в течение календарного года подряд или суммарно. Безвизовый режим распространяется только на частные, туристические или деловые визиты. Для работы, учёбы или паломничества по-прежнему необходимо оформлять визы.
10. Альтернативная служба
Расширен перечень профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы. Количество позиций увеличено до 363. В числе новых специальностей — врачебные, творческие, включая артистов цирка и балета, информационные технологии, а также кондуктор, лифтёр, пекарь и др.
11. Спорт
В Калининграде с 24 по 30 мая пройдут Российско-китайские молодёжные игры. В них примут участие 300 спортсменов от 11 до 20 лет. В программе — соревнования по 12 видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, бокс, пляжный волейбол, настольный теннис, синхронное плавание, скалолазание, спортивная борьба, художественная гимнастика.
12. Новая ярмарка
На набережной Преголи у Философского моста стартовала ярмарка калининградских ремесленников, приуроченная к 80-летию Калининградской области. Время работы — с 12 до 19 часов. Ярмарка продлится до 31 июля.