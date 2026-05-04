Комиссия за СБП и поблажки многодетным: дюжина важных нововведений, которые ждут калининградцев в мае

С мая калининградцев ждёт ряд изменений. Они касаются выплат многодетным, финансов, налогов, маркировки товаров и альтернативной гражданской службы. «Клопс» подготовил традиционный обзор.

Деньги

1. Система быстрых платежей (СБП)

Введены тарифы на международные операции и платежи с участием бизнеса. Дополнительно нужно будет платить при переводах:

от физических лиц — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — физическим лицам; между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Операции с участием бизнеса облагаются комиссией:

до 125 рублей – 5 копеек, от 125,01 до 250 рублей – 12 копеек, от 250 до 1 000 рублей – 30 копеек, от 1 000 до 3 000 рублей – 80 копеек, от 3 000 до 6 000 рублей – 2 рубля, свыше 6 000 рублей (до 1 млн) – 3 рубля.

Для трансграничных переводов между физлицами через СБП установят фиксированную комиссию — 6 рублей за операцию. В 2025 году россияне могли отправлять деньги в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Молдавию и Лаос.

Без сборов со стороны ЦБ будут проходить операции:

переводы между физическими лицами, переводы самому себе, платежи в пользу государства (уплата налогов, штрафов ГИБДД, госпошлин), возвраты платежей, зачисление кешбэка и бонусов.

2. Налоги и долги

ФНС получила право списывать не только федеральные долги, но и задолженность по региональным и местным налогам, если её признали безнадёжной по законам субъектов РФ и муниципальным нормативным актам. Таковой считается задолженность, числящаяся за налогоплательщиком, приведшая к отрицательному сальдо Единого налогового счёта (ЕНС) и не имеющая возможности быть взысканной по Налоговому кодексу РФ.

3. Кредиты

Банк России с 28 мая начинает использовать регистр сведений о населении для идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений.

4. Торговля

Маркировка товаров теперь обязательна для электротехники — ламп и розеток, бытовой электроники, а также для некоторых видов сладостей — белого шоколада, круассанов, пирожных, тортов. Вводится маркировка «Честный знак» для строительных материалов. Это цемент, сухие смеси, гипс, герметики, монтажная пена и другие виды.

Социальные гарантии

5. Инвалиды

Они освобождаются от взыскания по исполнительным документам на компенсации за самостоятельно купленные до 1 января 2026 года инвалидные коляски и протезы, а также за расходы на проезд к месту их получения. В списке защищённых также средства на содержание собак-поводырей.

6. Многодетные семьи

Малоимущие с 22 мая сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если среднедушевой доход семьи превысит величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Раньше из-за этого выплаты отменялись.

7. Суды

С 10 мая меняются правила рассмотрения кассационных жалоб. Раньше решения мировых и районных судов обжаловались в межрегиональных кассационных инстанциях. Теперь это будет делаться в судах субъекта Федерации.

8. Автошколы

С 28 мая вводится рейтинг автошкол по качеству подготовки водителей. Будут учитываться, в частности, результаты сдачи экзаменов по итогам обучения, а также наличие у выпускников ДТП с пострадавшими и погибшими в течение двух лет после завершения учёбы. Изменения в закон «О безопасности дорожного движения» должны повысить качество подготовки в автошколах и снизить аварийность на дорогах.

9. Туризм

Между Россией и Саудовской Аравией с 11 мая начнёт действовать безвизовый режим. Россияне смогут находиться там до 90 дней в течение календарного года подряд или суммарно. Безвизовый режим распространяется только на частные, туристические или деловые визиты. Для работы, учёбы или паломничества по-прежнему необходимо оформлять визы.

10. Альтернативная служба

Расширен перечень профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы. Количество позиций увеличено до 363. В числе новых специальностей — врачебные, творческие, включая артистов цирка и балета, информационные технологии, а также кондуктор, лифтёр, пекарь и др.

11. Спорт

В Калининграде с 24 по 30 мая пройдут Российско-китайские молодёжные игры. В них примут участие 300 спортсменов от 11 до 20 лет. В программе — соревнования по 12 видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, бокс, пляжный волейбол, настольный теннис, синхронное плавание, скалолазание, спортивная борьба, художественная гимнастика.

12. Новая ярмарка

На набережной Преголи у Философского моста стартовала ярмарка калининградских ремесленников, приуроченная к 80-летию Калининградской области. Время работы — с 12 до 19 часов. Ярмарка продлится до 31 июля.