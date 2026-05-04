Энергетики вернули свет в дома калининградцев, которые остались без электричества после «хлопка»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Энергетики восстановили подачу электроэнергии в Центральном районе Калининграда, где 3 мая после «хлопка» несколько домов остались без света. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Россети Янтарь».

«Энергетики полностью восстановили электроснабжение улиц Космонавта Леонова и Молочинского в Калининграде после отключения кабельной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы», — уточнили в организации.

В настоящее время все потребители получают электричество в полном объёме.