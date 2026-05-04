06:23

Где в Калининграде не будет света в понедельник (список улиц)

В Калининграде в понедельник, 4 мая, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:

  1. Сержанта Колоскова, 8, 8б;
  2. Чернышевского, 3, 9, 11, 15-26, 28-31, 31б, 34;
  3. Туркменская, 1-2, 3б;
  4. Лейтенанта Яналова, 17, 17б;
  5. Комсомольская, 51;
  6. К. Маркса, 42, 44, 46-50;
  7. Красная, 41-48, 54-56;
  8. Фестивальная аллея, 14.

С 10:00 до 12:00 электроэнергию отключат на:

  1. ул. Маяковского, 1;
  2. ул. Коммунальная, 36-38, 41;
  3. ул. Чернышевского, 27-27б, 35-35б, 38-44а, 49а, 51, 59, 61;
  4. ул. К. Маркса, 43, 62-82в, 84-98а, 108, 110-118в;
  5. ул. Фестивальная аллея, 20;
  6. ул. Офицерская, 27;
  7. ул. Каштановая аллея, 73.
