«Говорят, мог взорваться холодильник»: калининградка потеряла дом из-за пожара и теперь живёт в монастыре (фото)

Калининградская пенсионерка Алла Алексеевна Ш. вот уже месяц живёт при Свято-Никольском монастыре. В конце марта она потеряла в пожаре всё — дом на улице Рядового Павленко, вещи, документы. О своей беде горожанка рассказала «Клопс» в понедельник, 4 мая.

В тот мартовский день у Аллы Алексеевны было отличное настроение. Она проводила на день рождения к подружке внучку, которая у неё гостила, и пошла повозиться в саду. Подрезая кусты секатором, в какой-то момент она обернулась в сторону дома и ахнула: в небо над ним поднимались густые клубы чёрного дыма.

«Я ещё подумала, кто-то из соседей жжёт шины, — вспоминает пенсионерка, — иду туда, посмотреть, что же там кто такое сотворил. И подходя уже ближе к дому, я понимаю, что этот дым выходит у меня со второго этажа, из-под крыши, что это моё!..»

Первой мыслью было — спасти документы! Женщина кинулась внутрь, но в сенях уже стояла сплошная дымовая стена. Не удалось войти и через заднюю дверь в кухню: ту пожирало пламя. Через секунду Алла Алексеевна еле успела увернуться от брызнувших в лицо осколков стекла — начали лопаться окна.

К тому времени очевидцы уже вызвали пожарных. Когда тем удалось справиться с огнём, один из спасателей предложил женщине поискать документы. Та объяснила, что всё было на кухне, в сумочке рядом с холодильником.

«Он пошёл, — вспоминает пенсионерка. — Приходит и говорит: слушайте, а у вас на кухне нет холодильника. Как нет?!

Куда он мог деваться? Ну, обгорел, ну, ещё что-то... Но куда мог деваться холодильник?

Он говорит — ну идёмте, сами посмотрите. И вот, представьте, мы заходим, значит, на кухню, и я смотрю и дар речи теряю. Нету! Нету холодильника».

Загадочное исчезновение электроприбора вскоре получило объяснение — оказывается, почти всё, что от него осталось, выбросили из окна во время тушения. А осталось немного: мотор на полу да покорёженный обгоревший каркас. Дознаватель объяснил пострадавшей, что именно холодильник и мог стать причиной несчастья. Кто-то из очевидцев даже предположил, что он мог взорваться.

У хозяйки этот момент вызывает сомнения, но масштабы беды для неё так или иначе катастрофические. «Сгорело всё, мебель, вещи, — говорит она, — всё подчистую. Там три комнаты и прихожая двадцать метров, всё выгорело. Тряпки живой не осталось. Ни салфетки, ни иголки, ничего нет».