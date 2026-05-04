«Говорят, мог взорваться холодильник»: калининградка потеряла дом из-за пожара и теперь живёт в монастыре (фото)

Калининградская пенсионерка Алла Алексеевна Ш. вот уже месяц живёт при Свято-Никольском монастыре. В конце марта она потеряла в пожаре всё — дом на улице Рядового Павленко, вещи, документы. О своей беде горожанка рассказала «Клопс» в понедельник, 4 мая.
В тот мартовский день у Аллы Алексеевны было отличное настроение. Она проводила на день рождения к подружке внучку, которая у неё гостила, и пошла повозиться в саду. Подрезая кусты секатором, в какой-то момент она обернулась в сторону дома и ахнула: в небо над ним поднимались густые клубы чёрного дыма.
«Я ещё подумала, кто-то из соседей жжёт шины, — вспоминает пенсионерка, — иду туда, посмотреть, что же там кто такое сотворил. И подходя уже ближе к дому, я понимаю, что этот дым выходит у меня со второго этажа, из-под крыши, что это моё!..»
Первой мыслью было — спасти документы! Женщина кинулась внутрь, но в сенях уже стояла сплошная дымовая стена. Не удалось войти и через заднюю дверь в кухню: ту пожирало пламя. Через секунду Алла Алексеевна еле успела увернуться от брызнувших в лицо осколков стекла — начали лопаться окна.
К тому времени очевидцы уже вызвали пожарных. Когда тем удалось справиться с огнём, один из спасателей предложил женщине поискать документы. Та объяснила, что всё было на кухне, в сумочке рядом с холодильником.
«Он пошёл, — вспоминает пенсионерка. — Приходит и говорит: слушайте, а у вас на кухне нет холодильника. Как нет?!
Куда он мог деваться? Ну, обгорел, ну, ещё что-то... Но куда мог деваться холодильник?
Он говорит — ну идёмте, сами посмотрите. И вот, представьте, мы заходим, значит, на кухню, и я смотрю и дар речи теряю. Нету! Нету холодильника».
Загадочное исчезновение электроприбора вскоре получило объяснение — оказывается, почти всё, что от него осталось, выбросили из окна во время тушения. А осталось немного: мотор на полу да покорёженный обгоревший каркас. Дознаватель объяснил пострадавшей, что именно холодильник и мог стать причиной несчастья. Кто-то из очевидцев даже предположил, что он мог взорваться.
У хозяйки этот момент вызывает сомнения, но масштабы беды для неё так или иначе катастрофические. «Сгорело всё, мебель, вещи, — говорит она, — всё подчистую. Там три комнаты и прихожая двадцать метров, всё выгорело. Тряпки живой не осталось. Ни салфетки, ни иголки, ничего нет».
О восстановлении второго этажа речь даже не идёт, но и первый пострадал очень сильно. Там нужен полный капитальный ремонт — потребуется снимать обугленные полы, убирать штукатурку, менять потолок.
«Я ведь уже прошла один пожар ровно двадцать лет назад, — рассказывает Алла Алексеевна. — Тогда нам подожгли мансардный недоделанный этаж, и вниз спустилась только чернота. Ну, отмыли, восстановили, построили по-другому. Справились. А как теперь быть, даже не знаю...
Финансов ноль. Нынешние цены превзошли все возможности».
Из родни у пенсионерки только сын — она вдова, с шести лет поднимала мальчика на ноги сама. Но его заработков на новое строительство тоже не хватит.
Она рада, что теперь есть хотя бы где голову преклонить — сердобольные соседки звали к себе, но Алла Алексеевна нашла приют при храме. Свято-Никольский монастырь находится не так далеко от её дома, пенсионерка и раньше была там частой гостьей. Помогала по хозяйству, ухаживала за цветами. Теперь добро вернулось.
Мне матушка выделила комнату, келью, — грустно говорит женщина. — Так что пока я здесь. Одели, кормят. И то слава богу...»
Как сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, причиной пожара в частном доме на Рядового Павленко стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования. Точно установлено, что возгорание началось именно с холодильника: в углу, где он стоял, кухня пострадала сильнее всего. Уже оттуда пламя распространилось на остальные комнаты и мансарду. Ущерб от пожара оценили в сумму свыше 10 млн рублей.
Выгорел полностью первый этаж на площади 120 кв. метров. На месте работали 14 человек и 4 единицы техники МЧС России.
Если вы хотите дать пожилой калининградке шанс вернуться в родные стены, она будет рада любому пожертвованию через сервис Сбер Онлайн.