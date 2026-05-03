В Калининграде пройдёт ярмарка вакансий для школьников и студентов, интересующихся агропромом

В Калининграде 14 и 15 мая проведут ярмарку вакансий для школьников, абитуриентов, студентов и выпускников, которые хотят работать в агропромышленном комплексе региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Участники познакомятся с ведущими аграрными предприятиями региона и смогут заранее выбрать место будущей работы. Договор о целевом обучении с компанией можно будет заключить до или после поступления в вуз или колледж.

«Это значит, что после получения профессии у выпускника уже будет гарантированная работа с достойной заработной платой и возможностью карьерного роста. Для школьников это хорошая возможность найти и подработку на лето», — считают власти.

О востребованных в сельском хозяйстве специальностях и квалификациях расскажут представители региональных учебных заведений: КГТУ, Калининградского филиала СПбГАУ, Колледжа мехатроники и пищевой индустрии, Колледжа агротехнологий и природообустройства, Колледжа строительства и профессиональных технологий и Калининградского института переподготовки кадров агробизнеса.

Для молодых людей и их родителей проведут квесты, мастер-классы и образовательный лекторий. Участникам обещают памятные подарки. Ярмарка пройдёт в Дворце культуры железнодорожников на улице Железнодорожной, 2: 14 мая — с 10:00 до 20:00, 15 мая — с 10:00 до 16:00.