После жарких выходных в Калининградскую область придут сырость и прохлада

Со вторника в регионе станет прохладнее: двадцатиградусное тепло уйдёт, начнутся дожди. Такой прогноз специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» опубликовали в своём телеграм-канале в воскресенье, 3 мая.

По данным синоптиков, тёплая погода сохранится до понедельника. После этого через регион пройдёт полярный фронт, разделяющий тропическую и умеренную воздушные массы. Со вторника дневная температура в Калининграде и области опустится примерно до +12...+15 градусов. На востоке будет немного теплее, а у побережья воздух прогреется только до +10...+13.

Дожди, согласно предварительному прогнозу, возможны как минимум с понедельника по среду. В начале недели в регионе также могут сложиться условия для гроз. К следующим выходным есть шанс на новое потепление: на гребне антициклона воздух прогреется до +15...+20 градусов.

«Модель ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды — ред.) рассчитывает влажную погоду в промежутке с 11 по 18 мая, что может снизить дефицит почвенной влаги», — говорится в сообщении.