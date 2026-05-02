Солнечно и жарко: каким будет 3 мая в Калининградской области

В регионе в воскресенье, 3 мая, установится тёплая и преимущественно солнечная погода. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в регионе ожидается +7…+12°С при ясной или малооблачной погоде. К утру температура поднимется до +20…+22°С в Калининграде и большинстве районов области, на побережье — до +14…+19°С.

Днём воздух прогреется до +23…+25°С, а в континентальной части местами — до +26…+27°С. На побережье будет прохладнее: от +18 до +23°С, на Куршской и Балтийской косе — +14…+18°С. Существенных осадков не ожидается. После 15–16 часов у моря начнётся понижение температуры до +14…+17°С.

Вечером по области похолодает до +10…+14°С, у побережья — до +11…+15°С, облачность останется переменной. Ветер ночью, утром и днём юго‑западный, слабый или умеренный, с порывами до 9–11 м/с. После обеда у побережья и к вечеру в большинстве районов направление сменится на северное, интенсивность останется слабой или умеренной. Атмосферное давление будет постепенно снижаться с 759 до 756 мм рт. ст.