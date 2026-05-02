В Калининградскую область возвращается тепло: синоптики обещают до +24 в субботу

Солнечная и по‑настоящему тёплая погода установится в регионе в субботу, 2 мая. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, днём воздух прогреется до +19…+22°С, в центральных районах области местами — до +23…+24°С. На западе региона ожидается до +18…+20°С. У побережья будет прохладнее: от +15 до +19°С, на Куршской и Балтийской косе температура составит +14…+17°С. В течение дня сохранится ясная погода, ветер прогнозируется слабый или умеренный.