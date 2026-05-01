До +23 и лёгкая облачность: погода в Калининградской области на субботу

В регионе в субботу, 2 мая, ожидается переменно ясная погода. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в регионе прогнозируют от +3 до +5 градусов, местами температура может опуститься до +2, у побережья — до +7. Возможны туман и дымка. Утром температура начнёт быстро повышаться: с +4…+7 градусов на восходе до +15…+17 к полудню, на побережье — до +12…+15. Сохранится лёгкая облачность верхнего яруса.

Днём в Калининграде и большей части области ожидается +18…+21 градус, в континентальной части — до +22…+23. На побережье будет прохладнее: +14…+17 градусов, на косах — до +15. В течение дня преимущественно ясно. Вечером воздух остынет до +10…+13 градусов, существенной облачности не прогнозируется.

Ветер ночью и утром ожидается юго‑западный, 1–5 м/с. Днём сменится на западный и северо‑западный, до 6 м/с. Вечером станет слабым и повернёт на южный. Атмосферное давление будет постепенно снижаться — с 766 до 761 мм рт. ст.