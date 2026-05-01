Власти Зеленоградска уточнили сроки установки шлагбаума на привокзальной площади

В Зеленоградске к началу курортного сезона собираются установить шлагбаум на привокзальной площади. Об этом, ссылаясь на администрацию округа, пишет газета «Волна» в пятницу, 1 мая. 

Жители и активисты поинтересовались, когда территорию оборудуют ограничителем, чтобы пресечь парковку водителей, мешающих движению общественного транспорта. Главный архитектор округа Денис Крыщенко уточнил, что работы по установке шлагбаума с интеллектуальной системой контролируемого доступа планируют начать в течение двух–трёх недель. По словам специалиста, ограничитель позволит упорядочить движение и повысить безопасность на площади.

В начале марта сообщалось, что в Зеленоградске отдыхающие устроили давку у вокзала и на перроне в ожидании «Ласточки».

