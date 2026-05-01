В Калининграде спрос на банщиков вырос перед майскими праздниками — аналитики

В России, в том числе и в Калининграде, перед майскими праздниками увеличился спрос на услуги банщиков и мастеров парения. Об этом сообщают «Авито Услуги» и «Авито Работа».

По данным сервисов, весной россияне чаще выбирали баню как способ отдыха и восстановления. С марта по апрель спрос на услуги пармастеров вырос на 32%, а на банщиков — на 22%. Также стали чаще арендовать бани для встреч с друзьями и семейных выездов: спрос на аренду вырос на 20%, а на сауны — на 7%. Популярность кедровых бочек увеличилась на 9%.

Рост интереса к баням отразился и на рынке труда. Вакансий для банщиков в первом квартале стало больше на 19% год к году. Средняя предлагаемая зарплата составила 50 375 рублей в месяц. Чаще всего специалистов искали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.