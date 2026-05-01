Калининградцев предупредили о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками «Водоканала»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградцев предупредили о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками ГП КО «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Неизвестные представляются сотрудниками ГП КО и утверждают, что в праздничные дни в городе якобы запланированы отключения воды. После этого злоумышленники просят продиктовать код, поступивший в смс, сообщили в предприятии.

В «Водоканале» подчёркивают, что не обзванивают жителей с уведомлениями об авариях или отключениях и тем более не запрашивают никакие коды или личные данные. Вся достоверная информация о работе сетей публикуется исключительно на официальных ресурсах компании.

Для уточнения сведений или подачи обращений работает круглосуточная горячая линия: 8 (4012) 555‑151, доб. 1.