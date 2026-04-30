В Калининграде к обновлённому скверу возле «Киноленда» вернулись бабушки, торгующие с лавочек всякой всячиной

У «Киноленда» на улице Киевской вновь появились бабушки, торгующие с лавочек. Проблему обсудили во время рабочего выезда главы администрации Калининграда Елены Дятловой.

«Мы в прошлом году здесь сделали благоустройство. Бабушки снова торгуют так же, как и торговали. Что-то нужно делать», — напомнила сити-менеджер.

Прозвучало предложение переоборудовать лавки в прилавки, но Дятлова отметила, что это может создать проблемы.

«Мы не можем заходить на тротуарную часть, потому что <...> надо половину тротуара занять под эти конструкции. А ширина тротуара — это место движения, колясок, велосипед проедет», — пояснила она.

Вариант с переносом стихийной торговли на место существующих палаток также не выглядит простым: предприниматели заключили договоры и работают законно.

«Это тот вопрос, на который мы точно сегодня не ответим, а точно нужно посмотреть, что с этим делать», — сказала Дятлова.