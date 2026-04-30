Жители пятиэтажки в Советске уже три месяца мучаются без горячей воды

В одном из жилых домов на Жилинском шоссе в Советске уже с февраля нет отопления и горячей воды. На это горожане пожаловались на официальной странице губернатора Калининградской области во «ВКонтакте».

Как рассказала «Клопс» одна из активисток дома по имени Анна, холодно у них в квартирах впервые стало ещё в 2024 году. Люди возмущались, писали во все инстанции, и в результате к марту добились смены управляющей компании. Ненадолго стало теплее. Но тут же случилась новая беда.

«Нормализовали на тот момент отопление, — говорит Анна, — однако почти сразу же сняли скоростники для подачи горячей воды. До этого момента она была. Видимо, они всё-таки были рабочие?

Управляющая компания провела собрание собственников, прошлись по квартирам, сказали, мол, подпишите здесь — вам поставят новые скоростники (скоростные водонагреватели — ред.), и будет горячая вода. Люди и поставили подписи. А потом оказалось, по решению этого собрания мы платим дополнительную сумму.

Только за что — честно, я не знаю! По итогу с нас берут бешеные деньги, а горячей воды нет!»

Сумма в квитанции за капремонт для семьи Анны выросла почти до 1 500 рублей.

Согласно официальному ответу новой управляющей компании, который женщина получила на прошлой неделе, пятиэтажке требуется капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения. Для этого предыдущая УК даже создала специальный счёт, а новая получила возможность им распоряжаться после проведённого собрания и заручилась согласием хозяев квартир на ремонт.

Дело за малым — провести работы. На этот счёт людям никакой конкретики не сообщили: «указанное решение собственников будет исполнено в установленный срок», — обтекаемо значится в документе.