«Невозможно уехать»: власти объяснили проблемы с автобусами до Большого Исакова

Жительница Калининграда пожаловалась на работу автобуса №29, который идёт в Большое Исаково. Обращение Наталья Шутова оставила на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

По словам женщины, утром 27 апреля на линию вышли только два автобуса, а маршрутки были переполнены.

«С остановки «Закхаймские ворота» невозможно уехать! Когда уже будет решена проблема транспорта в посёлке Б. Исаково? Одни отписки!» — возмутилась калининградка.

В администрации Калининграда ответили, что перевозчик не может обеспечить полный выпуск транспорта на линию из-за нехватки водителей. По данным муниципального Центра организации движения и пассажирских перевозок, в последние дни апреля утром на маршруте №29 работали четыре автобуса из семи, положенных по плану.

«По итогам месяца за каждый факт нарушения контракта ООО «Вест Лайн 3» будет оштрафовано. Заменить перевозчика пока некем, кадровый дефицит практически у всех пассажирских предприятий», — сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что стабильнее ситуация у «Калининград-ГорТранса»: там готовят и трудоустраивают водителей, что позволяет добавлять автобусы, продлевать маршруты и открывать новые вместо тех, которые раньше обслуживали частные перевозчики.

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области уточнили, что через Большое Исаково также проходят межмуниципальные маршруты №104, 155 и 159. Ведомство подтвердило, что у перевозчиков региона не хватает водителей, из-за чего возможен недовыпуск автобусов и рост нагрузки на оставшийся транспорт.

Несмотря на негодование пассажиров, новые рейсы и маршруты в этом направлении сейчас не планируют.