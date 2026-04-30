Экс-игрок «Локомотива» Воронкова помогла «Шанхаю» выиграть первое золото за 25 лет

Российская волейболистка Ирина Воронкова стала чемпионкой Китая в составе клуба «Шанхай». Бывшая доигровщица калининградского «Локомотива» также была признана лучшей на своей позиции в индонезийской Proliga 2026, сообщают местные СМИ.

30-летняя Воронкова выиграла чемпионат Китая вместе с «Шанхаем». В финальной серии её команда уступила «Цзянсу» в первом матче, но затем победила дважды подряд со счётом 3:0 и взяла титул.

Для «Шанхая» это золото стало первым в национальном чемпионате за 25 лет — в предыдущий раз клуб побеждал в 2001 году. Воронкова провела в чемпионском сезоне 24 матча, набрала 372 очка и вошла в десятку самых результативных игроков турнира.

После китайского финала спортсменка присоединилась к индонезийскому клубу «Джакарта Пертамина Эндуро», где выступила в решающих матчах Proliga 2026. По итогам турнира Воронкову признали лучшей доигровщицей и включили в символическую сборную турнира.

В следующем сезоне российская волейболистка продолжит выступать в чемпионате Китая.

Воронкова входит в зал славы «Локомотива». Майка с номером 8 висит под сводами дворца спорта «Янтарный».