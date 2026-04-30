Вандалы разгромили зону отдыха на берегу Калининградского залива и унесли два мангала. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг, 30 апреля.

Поиском злоумышленников займётся полиция, а в мэрии пока подсчитывают ущерб.

«Если кто-либо знает негодяев, которые совершили данное преступление, большая просьба сообщить об этом. Мангалы мы установим новые, но уже только летом, когда перестанет действовать особый противопожарный режим (ещё раз напоминаем, что любые костры в городе до 31 мая запрещены)», — прокомментировали происшествие в мэрии.